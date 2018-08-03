Otomobil zengini başkent Ankara

Türkıye'de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Ankara
4 kişiye bir otomobil ile otomobil zengini kent olurken, Hakkari
ise 131 kişiye bir otomobil oranıyla iller bazında son sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Motorlu Kara Taşıtları 2017 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 verilerine göre Türkiye'de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Otomobil zengini illerin başını ise başkent Ankara çekiyor. Ankara'da ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'yı 5 kişiye bir otomobil ile Antalya
, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta
, İstanbul, Kütahya
ve Muğla takip etti.