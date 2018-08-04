Kendin dik kendin giy

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK
) yaz döneminde de her yaştan başkentli kadının, yaz aylarını değerlendirerek iyi zaman geçirmesine, yeni şeyler öğrenebilmesine ve üretebilmesine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çankaya bölgesine ait Bahçelievler BELMEK'in yaz dönemi kursunda açılan farklı branşlardaki kurslar dolu dolu geçiyor. Başkentli kadınların hobilerini mesleğe dönüştürebildikleri BELMEK'lerin yaz dönemi kurslarında, 74 usta eğitmen eşliğinde yaklaşık 2 bin 500 kursiyer eğitim alıyor. Kadınlar mefruşat, yemek, örgü, giyim, çini, resim, takı, iğne oyası ve seramikten oluşan 9 farklı branştan istedikleri branşı seçerek 2 aylık yaz kursundan ücretsiz faydalanabiliyorlar.
GİYİM KURSU REVAÇTA
Her yıl yaz döneminde kapılarını açık tutan Bahçelievler BELMEK'in yaz dönemi kursunun bu yıl favori branşı dikiş oldu. Tek düze konfeksiyon giyimin dışında farklı ve tasarımı kendine özgü giysiler tercih eden başta üniversiteliler olmak üzere her yaştan kadının tercihi olan dikiş kursunun öğretmeni ise 12 yıldır dikiş eğitimi veren Sebahat Dede. Giyim kursunu tercih edenlerin genellikle farklı giyimi seven kişilerden oluştuğunu ifade eden Dede, yaz kurslarında özellikle üniversitelilerin tercih ettiğini kaydetti. Dikiş konusundaki yeteneklerini keşfeden kursiyerlerin zamanla BELMEK'lerin müdavimi olduğunu kaydeden Dede, kursiyerlerin gardıroplarını kendi diktikleri özgün parçalarla doldurmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.
DÜĞME DİKEMEZDİM
Çankaya BELMEK'in yaz dönemin kursuna gelerek yaz tatilini değerlendirdiğini ifade eden üniversite öğrencisi Hayrünisa Akgün, düğme dikmeyi bile bilmezken şimdi birbirinden güzel giysiler diktiğini söyledi. Kendi diktiklerini giymenin gurur verici olduğunu belirten Akgün, " Dikişe gelmek gibi bir planım yoktu ama arkadaşım yaz tatilini değerlendirmem için önermesiyle kursa başladım. Piyasada istediğimiz kıyafetleri bulamadığımız için bu çok iyi bir fikir oldu. Bir şeyler üretmek, ortaya güzel şeyler çıkarmak, özellikle kendinize özgü özenle dikilmiş şeyler yapmak çok güzel bir duygu. Buraya kışın da devam etmek istiyorum. Zamanımın çoğunu buraya ayırmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
KEYFİNE VARDIK
BELMEK
kursuna gelen bir diğer üniversite öğrencisi Ebrar Bayram, "Yaz dönemini değerlendirmek için geldim aslında ama hocamızın da desteğiyle kursu çok sevdim. Sadece etek dikeriz diye düşünüyordum ama farklı birçok şey diktim. Burada olduğum için çok mutluyum" diyerek düşüncelerini belirtti. Yaz tatilini değerlendirmek için ne yapabilirim diye düşünürken arkadaşları vasıtasıyla BELMEK'e geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Fatma Zehra Selvi de bir şeyler üretmenin keyfini vardığını ifade etti.
"73'LÜK BELMEK'Lİ"
SEVEREK
geldiği BELMEK'lere hem bir şeyler öğrenip üretebildikleri için hem de güzel vakit geçirebildikleri için memnun olduğunu belirten 73 yaşındaki Mukadder Ünal, 8 senedir BELMEK'lere geldiğini belirterek, "4 sene resim kursu, 4 sene de çini kursu olmak üzere toplamda 8 senedir BELMEK'lere devam ediyorum. Hayatıma renk geldi. Bayağı güzel işler çıkardık burada" diye konuştu.