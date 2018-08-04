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Kurbanlıklar satışa çıktı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Kurbanlıklar satışa çıktı
KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Mamak Belediyesi'nin 'de 170 dönüm alan üzerine kurduğu kurban satış ve kesim alanında kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Çadırların kurulmaya başlandığı, samanların harmanlandığı alanının ilk kurbanlıkları alıcılarını beklemeye başladı. Kurban alımını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar ise satış alanında sıkı ve uzun pazarlığa şimdiden tutuştu. Bayram öncesi hem satıcıların hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.
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Kurbanlıklar satışa çıktı
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