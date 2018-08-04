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Oğluna kız isteyecekti

’daki polis oğluna kız istemeye giderken sında hayatını kaybeden anne Emine Demirtaş ile kayınvalidesi Naciye Demirtaş toprağa verildi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Oğluna kız isteyecekti
49 yaşındaki Emine Demirtaş, ailesi ile birlikte belki de hayatının en mutlu anı için başkentten 'a doğru yola çıktı. Erzincan'da polis olan oğluna kız istemeye giden Emine Demirtaş'ı ecel yolda yakaladı. Geçtiğimiz Perşembe günü Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana gelen sında Emine Demirtaş'ın 66 yaşındaki kayınpederi 'ın kullandığı 06 CCR 96 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki ağaçlara daha sonra da şarampole yuvarlandı.

YASA BOĞDU
KAZADA kayınvalide Naciye Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Rasim Demirtaş ile gelini Emine, torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Emine Demirtaş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Başkenti yasa boğan kazada hayatını kaybeden anne Emine Demirtaş ile kayınvalidesi Naciye Demirtaş, Çubuk ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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Oğluna kız isteyecekti
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