Şehir Parkı’nda eğlenceli inceleme

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Belediye Meclis Üyeleri
30 Ağustos'ta resmi açılışı yapılacak olan Şehir Parkı
'nda incelemelerde bulundu. Başkan Duruay, Meclis Üyeleri ile birlikte düzenlediği Şehir Parkı turunda, parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti ve Şehir Parkı hakkında düşüncelerini aldı. İçerisinde bir çok sosyal aktiviteyi bir arada gerçekleştirebilecekleri alanın ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Gölbaşılılar, Şehir Parkı'nın önemli bir açığı doldurduğunu dile getirdi. Başkan Duruay ayrıca Şehir Parkı turunda, Gölbaşılıları 30 Ağustos'ta ünlü sanatçı Serkan Kaya'nın konser vereceği resmi açılış programına davet etti. Başkan Duruay ve meclis üyelerinin Eymir ve Mogan göllerini gören 42 metrelik dönme dolaba bindiği Şehir Parkı gezisi renkli anlara sahne oldu.