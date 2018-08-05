Çöp topladı ağaç dikti

Mahallelerin peyzaj, yol asfalt çalışması, çevre düzenlemesi, bakım onarım, temizlik çalışmalarının yapılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen Yeşil Gün Projesi
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
'ın katılımıyla Bağlum'da başladı. Keçiören Belediyesi'nin 300 kişilik personeli 60 aracıyla Bağlum'da 2 gün boyunca çevre, altyapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok çalışma gerçekleştirdiği Yeşil Gün Projesine Başkan Ak'ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ayhan Işık
, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ
Bağlum'un her sokağı ve her caddesine Keçiören Belediyesi'nin taşındığı "Yeşil Gün" etkinliği ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ak, "gönül belediyeciliği" kapsamında yaptıkları etkinlikle ilgili, "İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile yani gönül belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Keçiören'i bir bütün olarak görüyor, 51 mahallesini kucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrı planlıyoruz. Belediyecilik anlayışında çığır açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın yerel yönetim anlayışında benimsediği gibi hizmet önemli ama halkın gönlünü kazanmak daha önemli... İnsanın gönlüne giremiyorsanız şehri inşa etmenin bir anlamı yok. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı dinlemek ve bir çayınızı içmek için evlerinize ve gönüllerinize misafir oluyoruz. Birçoğunuza konuk oldum, kapınızı açtınız, birlikte doğum günleri kutladık, sohbet ettik, düğün taziye gibi özel günlerinizde desteğimizi hissettirdik. Hizmet aynı zamanda insanın kalbine dokunmaktır" dedi.
MİSAFİR OLDU
KAFKASLAR ve Kösrelik'te de mesire alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ak, Bağlum'da gelecekte 300 bin nüfus öngördükleri, hızla icraatların devam ettiği bilgisini verdi. Konuşmaların ardından Uğur Bulut ve Başkan Ak hep birlikte yetim çocukların doğum gününü kutlayıp, pasta kestiler. Daha sonra ellerine çöp poşetlerini alan çocuklar ve mahalleli çevre temizliğine başladı. Sokak ve caddelerdeki çöpleri Başkan Ak ile birlikte tek tek toplayan mahalleli ağaç dikim etkinliğine de katılarak doğayı koruma sözü verdi. Başkan Ak'ın asfalt dökerek altyapı çalışmalarını izlediği programda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar ve mahalleli ile birlikte Bağlum'u adım adım dolaşan Başkan Ak daha sonra şehit ailesine misafir oldu.