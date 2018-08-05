Kurbanlar geldi fiyatlar değişmedi

Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık çadırlara yerleşti. Çadırların kurulmaya başlandığı kurban satış ve kesim alanında ilk kurbanlıklar alıcılarını beklemeye başladı. Çorum
Sungurlu'dan geldiğini söyleyen besici Mustafa İlbaş, "Oğlum ve torunumla geldim. Geçtiğimiz yıl elimizde hiç kalmadı. 30 hayvanın 30'unu da sattık. Şuan simental ve montofon olmak üzere 33 büyükbaşımız var. Fiyatlarımız 8 bin 500 ile 13 bin TL arasında. Bayramın 1'nci gününe kadar buradayız" diye konuştu.
SİFTAH YAPTILAR
Ağrı
Patnos'tan geldiğini söyleyen Şahin Bahadır "Geçtiğimiz yıl 25 tane büyükbaş hayvanımdan 2 tane kalmıştı. Hepsini 6-7 bin liradan verdik. Bu sene inşallah elimizde kalmaz. Geçen sene alıcılar fiyatları ucuz buluyorlardı. Fiyatlarda arttırma yapmadık. Hemen hemen aynı... Fiyatlarım 8 bin TL'den başlıyor. Herkesin bütçesine göre. Pazarlık için en fazla 500 TL düşürüyorum" derken Şanlıurfa
'dan gelen Vahittin Güngör ise, "70 büyükbaş hayvanımla geldim. Geçen yıl 110 hayvanla gelmiştim. Elimde 60 hayvan kalmıştı. En düşük 8 bin TL'den başlıyor. Bugün siftah yaptık. Büyük tosun verdim. '15 bin' dedim. 'Pahalı in' dedi. 9 bin verdi. 11 bin'de anlaştık" ifadelerini kullandı.