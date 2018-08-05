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yuvada kaldı

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, oyuncusu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Stephane Sessegnon yuvada kaldı
FUTBOLCULUK kariyerinde , Montpellier, Sunderland ve West Bromwich takımlarının formasını giyen 34 yaşındaki Sessegnon, kırmızı- siyahlı kulüp ile yeniden anlaştığını açıkladı. Sessegnon, Gençlerbiriliği ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık mukavele yaptığını ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gençlerbirliği'nin yerinin 1. Lig olmadığını ifade eden Sessegnon, "Kulüpteki bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok istediler. Onlara böyle bir cevap vermem lazımdı" dedi. Kırmızı-siyahlı kulübün Süper Lig'e çıkacağına inandığını anlatan Beninli futbolcu, "Çünkü çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. Kamp dönemi çok iyi geçti. İyi çalıştık. Bu dönemi atlatıp, direkt Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Başkent takımının Spor Toto 1. Lig'e düşmesini, "büyük bir şanssızlık" olarak değerlendiren Sessegnon, "Bu kulübün yeri Spor Toto 1. Lig değil, Süper Lig'dir. Büyük bir proje var ve ben de bu projeye inandığım için sözleşmemi yeniledim. Kaptanlık görevim de var ve ekibe güveniyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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Stephane Sessegnon yuvada kaldı
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