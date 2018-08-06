Aslan payı YHT’nin

2003 yılından bugüne kadar demiryollarına 91 milyar TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Bu yatırımların başında YHT
projeleri geliyor. Bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattı inşa edilerek hizmete açıldı. Ankara
-İzmir Ankara-Sivas arasında Yüksek Hızlı Tren hattı başta olmak üzere bin 889 kilometresi yüksek hızlı, bin 480 kilometresi de hızlı olmak üzere toplam 3 bin kilometrenin üzerinde bir hatta çalışmalar devam ediyor. 612 kilometrelik konvansiyonel hatlarımızda iyileştirme çalışmalarımız sürdürülmekte. Bu proje Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı 400 adet projeden bir tanesi. Bu projenin baş mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bugüne kadar bu projede hizmeti geçen Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ve daha önceki bakanlarımız bu projeye özel ilgi alaka gösterdiler. Ankara'nın doğusundaki illerimize bölgelerimize yüksek hızlı tren konforunu ulaşımını getirecek olan bir proje. Bu proje daha sonraki yıllarda devamında Erzincan'a Erzurum'a Kars'a kadar uzanacak" dedi.