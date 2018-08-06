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Ateş yakıldı sinsin oynandı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Ateş yakıldı sinsin oynandı
Çamlıdere'de düzenlenen "Çamlıdere Festivali" başladı. Davullu zurnalı eğlencelerle başlayan festivalin ilk gününde büyük bir ateş yakılarak, etrafında sinsin oyunu ve köçek dansı yapıldı. İki gün sürecek olan festivalin açılışına katılan Zeynep Yıldız, "Geleneklerimizin yaşatılması çok önemli. Bizim köyde de Sinsin oyunu oynanırdı, hala oynanıyor. Kökeninin de Orta Asya'ya kadar dayandığı rivayet ediliyor. Böyle topluca yapılan aktiviteler bizim hukukumuzu, kardeşlik bilincimizi diri tutan, ayakta tutan şeyler. O yüzden biz de burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Çamlıdere, 'da gökyüzünün en temiz olduğu yerlerden biri. Çözüm potansiyelinin de hayli yüksek olduğu yerlerden biri. Burada böyle bir aktivite dolayısıyla tekrar Çamlıderelilerle buluşmaktan dolayı biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Ateş yakıldı sinsin oynandı
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