Türkiye şampiyon

Ankara'nın Kahramankazan
ilçesinde düzenlenen 10'uncu Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası
yapılan
final müsabakalarıyla
sona erdi. Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 4
gün süren organizasyonda Türkiye
, İtalya'yı 2-1
yenerek tarihinde ilk kez
takımlarda Avrupa
şampiyonluğunu
kazandı. Büyük bir çekişmeye
sahne olan müsabakalar
sonrasında takımlarda ikinciliği İtalya
, üçüncülüğü ise San Marino
ve Slovakya
takımları elde etti.
Teklerde ise Avrupa
şampiyonluğunu
İtalya'dan Dominico Palumba'da
oldu. Slovakya'dan Tomas Stack
gümüş madalya, Türkiye'den Cem Şimşek
ve San Marino'dan Stella Paoletti
bronz madalya kazandılar.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren
sporculara madalyalarını Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Bocce Dart Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen
, Türkiye Bocce ve Dart Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Recep Tekcan
ile Avrupa Konfederasyon Başkanı Bruno Casarini
verdi.
ERTÜRK YEMEK VERDİ
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
de şampiyonanın ardından
turnuvaya katılan sporcular ve şampiyona
komitesi onuruna gala yemeği
verdi. Ertürk
burada sporcularla yakından
ilgilenerek, onları en iyi şekilde
ağırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Ertürk
, "Bu uluslararası organizasyonda
şampiyon olarak bizleri sevince boğan Türk Milli Takımı
sporcu ve antrenörlerine
şükranlarımı sunuyorum" dedi.