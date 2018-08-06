Türkiye şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde düzenlenenyapılanfinal müsabakalarıylasona erdi.gün süren organizasyondayenerek tarihinde ilk keztakımlardaşampiyonluğunukazandı. Büyük bir çekişmeyesahne olan müsabakalarsonrasında takımlarda ikinciliği, üçüncülüğü isevetakımları elde etti.Teklerde iseşampiyonluğunuoldu.gümüş madalya,vebronz madalya kazandılar.Müsabakalar sonrasında dereceye girensporculara madalyalarınıileverdi.de şampiyonanın ardındanturnuvaya katılan sporcular ve şampiyonakomitesi onuruna gala yemeğiverdi.burada sporcularla yakındanilgilenerek, onları en iyi şekildeağırlamaya çalıştıklarını ifade etti., "Bu uluslararası organizasyondaşampiyon olarak bizleri sevince boğansporcu ve antrenörlerineşükranlarımı sunuyorum" dedi.