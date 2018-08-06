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şampiyon

’nın Kahramankazan ilçesinde 9 ülkeden 27 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 10’uncu ’nda şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Türkiye şampiyon
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 10'uncu Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 4 gün süren organizasyonda Türkiye, İtalya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez takımlarda Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında takımlarda ikinciliği İtalya, üçüncülüğü ise San Marino ve Slovakya takımları elde etti. Teklerde ise Avrupa şampiyonluğunu İtalya'dan Dominico Palumba'da oldu. Slovakya'dan Tomas Stack gümüş madalya, Türkiye'den Cem Şimşek ve San Marino'dan Stella Paoletti bronz madalya kazandılar. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Bocce Dart Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Bocce ve Dart Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Avrupa Konfederasyon Başkanı Bruno Casarini verdi.

ERTÜRK YEMEK VERDİ
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de şampiyonanın ardından turnuvaya katılan sporcular ve şampiyona komitesi onuruna gala yemeği verdi. Ertürk burada sporcularla yakından ilgilenerek, onları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Ertürk, "Bu uluslararası organizasyonda şampiyon olarak bizleri sevince boğan Türk Milli Takımı sporcu ve antrenörlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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Türkiye şampiyon
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