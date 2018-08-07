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08.08.2018 yoğunluğu

Giriş Tarihi: 7.8.2018
08.08.2018 yoğunluğu
Keçıören, döneminde evlenen ve 08.08.2018'de dünya evine girecek çiftlerin sayısıyla bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında gelen nikah salonları tatlı bir koşuşturmacaya tanık olurken en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Belediyesi Evlendirme Memurluğu oldu. Yaz döneminde 3 bin 417 çiftin dünya evine girdiği Keçiören'de yoğunluğun aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. 08.08.2018'de 125 çiftin nikahını kıyacak.
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08.08.2018 yoğunluğu
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