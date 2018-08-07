Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 1071 Kafe’de geri dönüşüm

1071 Kafe’de

Giriş Tarihi: 7.8.2018
1071 Kafe’de geri dönüşüm
Keçiören Belediyesi'ne bağlı (Toplumsal Gelişim Merkezi) bünyesinde hizmet veren 1071 Geri malzemelerinden oluşan dekorasyonu ve yöresel lezzetleriyle kadınlar arası iş birliğinin adresi olmaya devam ediyor. Her detayına kadın elinin değdiği Güçlükaya Mahallesi'nde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Kafe'nin Keçiören Belediye Başkanı tarafından kadın istihdamına destek amacıyla açıldığını dikkat çeken Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, "Bu kafe kadınların iş hayatını öğrenme, profesyonelleşmelerini destekleme ve özgüvenlerini artırma noktasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca burada vizyonlarını geliştirerek ekip ruhu ve uyum içinde çalışma hayatını da deneyimliyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1071 Kafe’de geri dönüşüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN