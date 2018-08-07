1071 Kafe’de geri dönüşüm

Keçiören
Belediyesi'ne bağlı TOGEM
(Toplumsal Gelişim Merkezi) bünyesinde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Kafe geri dönüşüm
malzemelerinden oluşan dekorasyonu ve yöresel lezzetleriyle kadınlar arası iş birliğinin adresi olmaya devam ediyor. Her detayına kadın elinin değdiği Güçlükaya Mahallesi'nde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Kafe'nin Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
tarafından kadın istihdamına destek amacıyla açıldığını dikkat çeken Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, "Bu kafe kadınların iş hayatını öğrenme, profesyonelleşmelerini destekleme ve özgüvenlerini artırma noktasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca burada vizyonlarını geliştirerek ekip ruhu ve uyum içinde çalışma hayatını da deneyimliyorlar" dedi.