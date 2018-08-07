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anında müdahale

Başkentte gece bekçilerinin silahlı olaya anında müdahalesi faciayı önledi

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Bekçilerden anında müdahale
Çankaya? İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçisi saat 03.00 sıralarında Caddesi üzerinde silah sesleri duymaları üzerinde anında olay yerine intikal etti. İki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde İ.U, İ.T ve M.N ateşli silah ile hayati tehlike arz etmeyecek şekilde pompalı tüfek saçması ile yaralandı. Bekçilerin havaya ateş ederek yapmış olduğu müdahale sonucunda kavgaya karışanların Bayındır-1 Sokak tarafına kaçtıkları bilgisi üzerine ivedilikle olay yerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğine Bağlı ekipler olarak intikal etti. İncelenen MOSESE, iş yeri kameraları ve yapılan detaylı istihbarı çalışmalar neticesinde olaya karışan 8 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklandı.
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Bekçilerden anında müdahale
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