Okul birincisi bile yerleşemedi

Pursaklar'da yaşayan ve okul ortalamaları 90'ın üzerinde olan yüzlerce öğrenci herhangi bir liseye yerleşemedi. Sistemsel bir nedenden dolayı açıkta kalan öğrencilerin velileri yetkililere seslenerek "Başarışlı öğrenciler açıkta kaldı, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Okul birincisi bile Anadolu lisesine yerleşmedi mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu. Yerleşemeyen öğrenciler ise "Biz yine tercih yapacağız ve hepimiz ısrarla aynı yerleri yazacağız çünkü o okullar bizim hakkımız. Eğitim hakkımızın elimizden alınmasını istemiyoruz" dedi.

BAŞARILI ÇOCUKLAR AÇIKTA KALDI

2 yıl önce kapatılan Ay Yıldız Ortaokulu'ndan evlerine yakın ortaokullara zorunlu nakil yaptıran başarılı öğrenciler herhangi bir liseye yerleşemedi. Seslerini SABAH Ankara aracılığıyla duyurmak isteyen öğrenci ve veliler mağduriyetin bir an evvel giderilmesini talep etti. 1 milyon 200 bin adayın beklediği, liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavlı okullarda 197, adrese dayalı yerleştirmede yaklaşık 343 bin kontenjan boş kaldı. 91 bin 687 aday liseli olamadı. Adresine en yakın liseleri seçip okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen ekranda "Hiçbir tercihinize yerleşemediniz" yazısını gören bazı veliler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek itiraz ettiler. Çocuğu açıkta kalan anne Reyhan Yağmur, "Şehit Ali İhsan Lezgi Ortaokulu'nda 300 8. sınıf öğrenicisinden 200 öğrenci hiçbir yere yerleşemedi, okul birincimiz de dahil. Okulumuz iyi bir okul olduğu için öğrencilerin yüzde 80'nin ortalaması 90 ve üzeri. 2 yıl önce Ay Yıldız Ortaokulu'nda okuyorlardı okul bakanlık tarafından kapatılınca çocuklar evlerine yakın okula zorunlu nakil yaptı. 4 dönem çocuklar burada okumuş gözüküyor bu nedenle bulunulmuşluktan dolayı evimize yakın olan okullara yerleşemediler" dedi. Okul birincisi Ahmet Emir Emre 99.5 ortalama ile hiçbir liseye yerleşemedi. Hayali Fen Lisesi'ne gitmek olan ve tercih şoku yaşayan Emre, "Bize baştan itibaren ne denildiyse tam tersi oldu. Evinize yakın yere yerleşeceksiniz dediler o da olmadı, 58-59 puanlık öğrenciler yerleşiyor ben 99.5 ile açıkta kaldım hakkımızın verilmesini istiyorum" diye konuştu.