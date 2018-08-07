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’nde doğalgaz sevinci

Kahramankazan’ın ’ne doğalgaz getirilmesi için altyapı çalışmaları başladı. Başkan Ertürk çalışmaları yerinde inceledi

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Saray Mahallesi’nde doğalgaz sevinci

Kahramankazan'ın 'ne doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı. Başkanı , çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Saray Mahallesi'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkentgaz yetkilileri ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı.

ERTÜRK BİLGİ ALDI
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ertürk ve mahalle sakinleri doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Ertürk daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Ertürk, çalışmalar sonrasında kısa süre içinde Saray Mahallesi'nin de doğalgaza kavuşacağını belirterek, "Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Saray Mahallesi’nde doğalgaz sevinci
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