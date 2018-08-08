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En uzun tünelde kaşık havası

’dan ’ye gezmeye giden 4 kafadar Türkiye’nin en uzun tüneli içerisindeki bir cepe araçlarını çekerek kaşık havası oynadıkları o anları sosyal medyada paylaştı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
En uzun tünelde Ankara kaşık havası
RIZE-Erzurum karayolunun 2 bin 640 metre zirvesini aşmak amacıyla bir süre önce ulaşıma açılan Türkiye'nin 138 yıllık hayali aynı zamanda bölgeyi gezmeye gelen yerli turistlerin de ilgisini çekiyor. Yöreye gelen yerli turistler Türkiye'nin en uzun tünelini de görmek için tünele geliyor, tünel içinde yolculuk yapıyor. lı bir grup genç de yöreye gezmeye gelmelerinin ardından tüneli de merak ederek tüneli geçti. Gençler bu sırada araçlarını tünel içindeki bir cepe çekerek kaşık havası müziği eşliğinde ellerindeki kaşıklarla yöresel oyunlarını sergilediler. Ovit Tüneli kaşık sesleri ile inlerken, tünel içindeki yoğun trafiğe rağmen oyunlarını sürdüren gençler, o anları sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüsü büyük ilgi çekti.
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En uzun tünelde Ankara kaşık havası
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