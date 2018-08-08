Şimdi sıra rehberlikte

RAGIP Tüzün Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere donanımlı öğretmenleriyle haftada 30 saat türkçe, matematik, felsefe, coğrafya, biyoloji, fizik ve kimya dersleri veren Yenimahalle Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) sonuçlarının açıklanmasının ardından rehberlik hizmeti de verecek. YKS'ye giren 120 öğrencisi bulunan belediye, 7-14 Ağustos arasında başlayacak rehberlik hizmeti ile öğrencilere tercihleri konusunda yol gösterecek. Aldığı puan üzerinden üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, belediyenin rehberlik hizmetiyle doğru adımlar atarak üniversiteye yerleşecek. Öğrenciler merkezde puanlar hakkında bilgi alacak.