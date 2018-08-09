Ankara ‘Ayaz’ı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara
'ya farklı illerden gelen kurbanlıklar, belediyelere ait kurban satış merkezlerinde yerleştirilmeye başladı. Keçiören Belediyesi'ne ait Ovacık kurban satış alanı, 500 çadırla hizmet verecek. Alanda 15 bine yakın büyük ve küçükbaş hayvanın olması bekleniyor. Satış alanına Kars
'tan getirilen "Ayaz" isimli dana, 1,5 tonluk ağırlığı ve 32 bin liralık fiyatıyla pazara gelenlerin ilgi odağı oldu. Ayaz'ı oldukça yorucu bir yolculuğun ardından Ankara'ya getirdiğini söyleyen kurban satıcısı Atilla Akbaba, "Kars'tan buraya tam 21 saatte geldik. Yolculuk bizim için de Ayaz için de çok zordu. Ayaz'ın tamamen dinlenebilmesi için 3 güne ihtiyacı var" dedi. Akbaba, Ayaz'ı buzağıyken 18 bin 500 liraya satın aldığını ve iki buçuk yaşına kadar beslediğini anlattı.
75 LİTRE SU İÇTİ
Satışa çıkardığı kurbanlığın Simental cinsi olduğunu ve pazara gelenlerin özellikle Ayaz ile yakından ilgilendiklerini belirten Akbaba, danasına neden Ayaz ismini verdiğini ise, "Biliyorsunuz Kars soğuk bir yerdir. Ayaz da soğuk bir kış gününde doğduğu için bu ismi verdik. Ayaz, şimdi 1,5 ton civarında. Bugüne kadar sadece doğal ürünlerle besledim. Arpa ve yulaf ezmesinin dışında kesinlikle dışarıdan bir şeyle beslenmedi" diyerek açıkladı. Ayaz'ın sahibi Akbaba, iri cüssesiyle dikkati çeken kurbanlık danasını beslemenin, doğal olarak bir hayli zor olduğunu söyledi. Akbaba, günlük yaklaşık 14 kilo yem yiyen ve 100 litreden fazla su tüketen Ayaz'ın kendisine bir çift de ayakkabı kazandırdığını belirtti. Akbaba ayrıca, "Ayaz'ın 60 litre su içemeyeceğini söylediler. Bir arkadaşımla bir çift ayakkabısına iddiaya girdik. Ayaz, beni yanıltmadı 75 litre su içti. Onun sayesinde bir çift ayakkabı kazandım" dedi. Kars'tan getirdiği danasını dostu olarak gördüğünü ifade eden Akbaba, Ayaz'ın satılmaması durumunda, evine geri götüreceğini ve festivallere katılacağını söyledi.