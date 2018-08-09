Barcelona beklenmesin

Başkent kulübünün yeni teknik direktörü Erkan Sözeri
, formasını 6
sezon giydiği kırmızı-siyahlı ekibin 29
yıl sonra düştüğü Spor Toto 1. Lig'de
sergileyeceği performans, kadro ve sezon planlaması, ligler arasındaki oyun farkı ve şampiyonluk hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'de
mücadele ettiği dönemde Gençlerbirliği'nde
çalışmayı çok istediğini belirten Sözeri
, "Rahmetli İlhan
başkanımız aramıştı, 'çalışmak istiyoruz seninle oğlum hazırlan iyi gidiyorsun takip ediyorum' diye. Süper Lig'de Gençlerbirliği
ile çalışmayı çok isterdim. Nasip, kısmet bu ligeymiş" ifadelerini kullandı.
GEÇ FORMA GİREBİLİRİZ
Sözeri
, "Benim çalıştırdığım takımlar fiziksel olarak özellikle 60
ya da 70.
dakikalardan sonra biraz daha ön plana çıkmıştır. Burada da öyle olacak. Bizden Barcelona
ya da Real Madrid
futbolu beklenmesin, biz çok iyi mücadele edeceğiz. Takım iyi futbol oynayacağımızın ışığını da verdi" değerlendirmesini yaptı. Takımın geç forma girebileceğini aktaran Sözeri
, "Geç forma girebiliriz demek maçları kaybedeceğiz demek değil. Kazanmaya odaklı olacağız ama belki ilk dönemde oyunumuz tatmin etmeyebilir. Oyunumuzu süreçte çok iyi noktalara getireceğiz. Futbolunuz ve mücadele iyi olursa maça gelen taraftarınız da artar. Zaten Gençlerbirliği'nin
güzel, kemik bir taraftarı var. Onlara layık bir takım olmak için çalışacağız" dedi.
"RAKİPLERE SAYGISIZLIK OLUR"
Gençlerbirliği'nin
şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Sözeri
, rakiplere saygısızlık olmasın diye garantileyene kadar "Şampiyon Gençlerbirliği"
demekten kaçınacağını söyledi. Şampiyon olmak için her şeyi yapacaklarını dile getiren Sözeri
, "İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk için ortaya her şeyimizi koyacağız. Mücadele edeceğiz, rakiplerimizi iyi çalışacağız. Onlara saygı duyarak oynayacağız" diye konuştu. Kırmızı-siyahlı oyunculara uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sözeri
, "Oyuncularıma hep anlatıyorum, Spor Toto Süper Lig'den
düşen takımlar ilk haftalarda hala o ligin oyununu oynamaya çalışıyorlar ama bu ligin oyunu farklı. Burası biraz daha mücadele ligi. Biz rakiplerimiz kadar mücadele ettiğimiz sürece kalitemiz de ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz ama öbür türlü söylem rakiplere saygısızlık olur" görüşünü belirtti.