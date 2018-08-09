Barcelona beklenmesin

BUGÜN NELER OLDU

Başkent kulübünün yeni teknik direktörü, formasınısezon giydiği kırmızı-siyahlı ekibinyıl sonra düştüğüsergileyeceği performans, kadro ve sezon planlaması, ligler arasındaki oyun farkı ve şampiyonluk hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.mücadele ettiği dönemdeçalışmayı çok istediğini belirten, "Rahmetlibaşkanımız aramıştı, 'çalışmak istiyoruz seninle oğlum hazırlan iyi gidiyorsun takip ediyorum' diye.ile çalışmayı çok isterdim. Nasip, kısmet bu ligeymiş" ifadelerini kullandı., "Benim çalıştırdığım takımlar fiziksel olarak özellikleya dadakikalardan sonra biraz daha ön plana çıkmıştır. Burada da öyle olacak. Bizdenya dafutbolu beklenmesin, biz çok iyi mücadele edeceğiz. Takım iyi futbol oynayacağımızın ışığını da verdi" değerlendirmesini yaptı. Takımın geç forma girebileceğini aktaran, "Geç forma girebiliriz demek maçları kaybedeceğiz demek değil. Kazanmaya odaklı olacağız ama belki ilk dönemde oyunumuz tatmin etmeyebilir. Oyunumuzu süreçte çok iyi noktalara getireceğiz. Futbolunuz ve mücadele iyi olursa maça gelen taraftarınız da artar. Zatengüzel, kemik bir taraftarı var. Onlara layık bir takım olmak için çalışacağız" dedi.şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten, rakiplere saygısızlık olmasın diye garantileyene kadardemekten kaçınacağını söyledi. Şampiyon olmak için her şeyi yapacaklarını dile getiren, "İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk için ortaya her şeyimizi koyacağız. Mücadele edeceğiz, rakiplerimizi iyi çalışacağız. Onlara saygı duyarak oynayacağız" diye konuştu. Kırmızı-siyahlı oyunculara uyarılarda bulunduğunu ifade eden, "Oyuncularıma hep anlatıyorum,düşen takımlar ilk haftalarda hala o ligin oyununu oynamaya çalışıyorlar ama bu ligin oyunu farklı. Burası biraz daha mücadele ligi. Biz rakiplerimiz kadar mücadele ettiğimiz sürece kalitemiz de ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz ama öbür türlü söylem rakiplere saygısızlık olur" görüşünü belirtti.