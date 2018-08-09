Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bayrak Ankaralı bisikletçilerde

Bayrak lı bisikletçilerde

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Bayrak Ankaralı bisikletçilerde
MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce 'El Ele, Elden Ele 81 İle' sloganıyla yürütülen Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi kapsamında, Kırıkkale'ye ulaşan Türk bayrağı davul zurnalı törenle Ankaralı bisikletçilere teslim edildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkat çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan, kadın bisikletçiler tarafından Çankırı'dan Kırıkkale'ye getirilen Türk bayrağı, Ankara'ya teslim edilmek üzere düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Ankara ve Kırıkkaleli bisikletçiler, Kırıkkale Kent Park'taki silah amblemi önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrak Ankaralı bisikletçilerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN