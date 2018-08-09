Bayrak Ankaralı bisikletçilerde

MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nce
'El Ele, Elden Ele 81 İle' sloganıyla
yürütülen Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi
kapsamında, Kırıkkale'ye
ulaşan Türk
bayrağı davul zurnalı törenle Ankaralı
bisikletçilere
teslim edildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı
kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere
dikkat çekmek amacıyla dönüşümlü
olarak ülkeyi dolaşan, kadın bisikletçiler tarafından Çankırı'dan Kırıkkale'ye
getirilen Türk
bayrağı, Ankara'ya
teslim edilmek üzere
düzenlenen törenin ardından yola çıktı.
FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Ankara
ve Kırıkkaleli
bisikletçiler, Kırıkkale Kent Park'taki
silah amblemi önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.