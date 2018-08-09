Keçiören Müftüsü yemekle uğurlandı

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ev sahipliğinde, Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın görev yerinin değişmesi sebebiyle Estergon Türk Kültür Merkezi
'nde bir veda yemeği düzenlendi. Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın Alanya'ya tayininin çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ayhan Işık, Yeni Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve muhtarlar ile İlhan'ın çalışma ekibi katıldı.