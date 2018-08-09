‘Terör Ahmet’ terör estirdi

GÖLBAŞI'NDA 'Terör Ahmet
' diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı 06 CCD 53 plakalı lüks otomobiliyle Turgut Özal
Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş'un "Bu benim işim değil" cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.'nın arabasına binerek kaçmak istedi. O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak dururken Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.'nın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu sıkıştırılan "Terör Ahmet" lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Etkisiz hale getirilen Ahmet I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.