Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Tiryaki’den belediyecilik dersi

Başkan Tiryaki’den belediyecilik dersi

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Başkan Tiryaki’den belediyecilik dersi
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yerel yönetimler alanındaki tecrübelerini yabancı öğrencilere aktardı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin organize ettiği 7. Localınter National Staj Programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, yerel yönetimler konusunda tecrübelerinden faydalanmak için Başkan Tiryaki'yi ziyaret etti. Başkan Tiryaki, Altındağ'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yabancı öğrencilere bilgi verdi. Tiryaki ilçenin artık göç veren değil göç alan bir ilçe olduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Tiryaki’den belediyecilik dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN