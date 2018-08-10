Başkan Tiryaki’den belediyecilik dersi

ALTINDAĞ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yerel yönetimler alanındaki tecrübelerini yabancı öğrencilere aktardı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin organize ettiği 7. Localınter National Staj Programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, yerel yönetimler konusunda tecrübelerinden faydalanmak için Başkan Tiryaki'yi ziyaret etti. Başkan Tiryaki, Altındağ'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yabancı öğrencilere bilgi verdi. Tiryaki ilçenin artık göç veren değil göç alan bir ilçe olduğunu belirtti.