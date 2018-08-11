Bayram temizliği

Ankara
Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamalarında rekor kırmaya devam ediyor. Bayram öncesi başkent sokaklarını suçlulardan arındırmaya çalışan ekipler kuş uçurtmuyor. Başkentte halkın huzur ve refahı için asayiş uygulamalarını artıran polisler Çankaya'daki eğlence mekânlarına yönelik asayiş uygulamasında 20 iş yerini denetledi. Eğlence mekânları ve çevresindeki kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı. Denetimler şahıslarla da sınırlı kalmadı. CEZA KESİLDİ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekânlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların Kurban Bayramı
tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren emniyet birimleri bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Maltepe
semtinde girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ekipler, ayrıca 2 bin 500 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Uygulama kapsamında denetlenen 20 iş yerinden 8'ine eksiklikler nedeniyle 7 bin 565 lira idari ceza uygulandı. KOLONYA İKRAM EDİLDİ
Trafik
güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Gölbaşı yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi. Jandarma personeli tarafından kullanılan tak-bul gözlük sayesinde kişilerin kimlik sorgulaması bir saniyede tamamlandı. Denetimler sırasında insansız hava aracı 'drone'u da etkin şekilde kullanan ekipler, sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini havadan denetledi. Uygulamadan ve ekiplerin kullandığı ileri teknoloji cihazlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlara, araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kontrol için durdurulan sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramında bulunan jandarma, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.