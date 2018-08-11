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Ev kadınlarına mobil pazar

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Ev kadınlarına mobil pazar
Ulusal Ajans çatısı altında , Yunanistan, Slovenya, Fransa ve Polonya iş birliği ile düzenlenen Dreamy m-Learning projesinde ülkemizi , Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (AFASPİM) ve ORKON Uluslararası Mühendislik Eğitim Danışmanlık temsil ediyor. Projede eğitim düzeyi düşük ev kadınlarının el emeği ürünlerini değerlendirilmesi için bir mobil uygulama geliştirilerek çalışmayan ev kadınları el emeği ürünlerinin internet üzerinden satışını yapabilmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda ev kadınlarına ürünlerini internet üzerinden nasıl pazarlayabilecekleri adım adım öğretilip, eeğitim programı kapsamında vergi, pazarlama, paketleme gibi alanlarda bilgiler verilecek. Uygulama farklı ülkelerde mobil cihazlar üzerinden indirilebilecek.
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Ev kadınlarına mobil pazar
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