Nevşehir Valisi İlhami Aktaş: Hayallerin gerçek olduğu büyüleyici Kapadokya

Doğanın, tarihin, kültür ve medeniyetin en cömert toprakları üzerine kurulmuş çok özel bir bölgedir Kapadokya... Öyle ki Kapadokya; jeolojik yapısı, doğal güzellikleri, peribacaları ve vadileri ile eşi benzeri olmayan bir dünya harikasıdır. Bu topraklar üzerinde güneş sanki başka türlü doğar, başka türlü batar. Gün ışığı bile sanki daha aydınlık daha göz kamaştırıcıdır. Dolunaylı gecelerde peribacaları baştan başa parıldar, ay ışığıyla yarışırcasına. Bahar ve yaz aylarında kuş cıvıltılarıyla şenlenen yeşil vadiler, sonbaharda sarı ve kızılın her tonuyla, kışın ise beyazın en temiziyle huzur dağıtır, ziyaretçilerine... Güzel atların diyarı Kapadokya aynı zamanda, tarihinde nefes alıp verdiği bir diyardır. Günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Bölge, yüzlerce yıllık konakları, kayadan oyulmuş yeraltı şehirleri, peri bacalarına nakış gibi işlenmiş kilise ve şapelleri, manastırları, hanları ve hamamları ile tarihin her dönemine tanıklık etmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli eliyle tüm Anadolu'ya buradan hoşgörü ve insanlık sevgisi yayılmıştır. Böylece Kapadokya, medeniyetler arasında köprü olmuş, farklı kültürleri bağrında yaşatmış, barışın ve kardeşliğin de merkezi olmuştur. Herkesi kendine hayran bırakan Bölge; sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel özelliklerinden dolayı, UNESCO tarafından 1985 yılında "Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kayalık Kapadokya" olarak Dünya Miras Listesine kaydedilmiştir. Bu gelişme; Kapadokya Bölgesi 'ni, başta inanç ve kültür turizm inde ön plana çıkararak, farklı bir destinasyon haline getirmiştir. Bu özelliklerinden dolayı Kapadokya Bölgesi sahip olduğu turizm potansiyelinin yanında dünyada eşi benzeri olmayan bu doğa harikasını yerden metrelerce yüksekten seyretmek, güneşin doğuşuna tanıklık etmek ayrı bir keyiftir, ziyaretçiler için. Bu nedenle, sıcak hava balonu ile Kapadokya'nın eşsiz vadileri ve peribacalarını havadan görme imkânı sağlayan balon turizmi son yılarda Kapadokya'nın olmazsa olmazları arasına girmiştir. Hatta bu gelişme Kapadokya Bölgesi'ni, dünyada yukarıdan bakıldığında en çok beğenilen 10 yer arasına taşımıştır. Kısacası; aynı günde yerin metrelerce altında yeraltı şehirlerinde binlerce yıl öncesinin yaşam kültürüne tanıklık ederken, aynı gün binlerce metre yukarıdan dünyanın 8.Harikası Kapadokya'yı seyretmek eşsiz bir duygu... Bu hissi yaşamak için dünyanın her tarafından yılda yaklaşık 3.5 milyon turist bölgeyi ziyaret etmektedir. Bölgemize gelen misafirler ülkelerine geri döndüklerinde, bölgede yaşadıklarını bir rüyaymış gibi başkalarına anlatırlar. Kapadokya'ya yapılan ziyaretler, çekilen fotoğraflar, yaşanan heyecanlar, bir başka duyguyla aktarılır, diğer insanlara... Herkes aynı güzellikleri görmüştür ama hiç kimse aynı şekilde anlatmamıştır buraları. Çünkü; Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında, at binmek, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, JEEP ve ATV ile safari turlarına katılmak kısacası; sporun her çeşidini yapmak bir ayrıcalıktır. Kaya müzelerde, Hitit Dönemi'nden gelen sanatın, emeğin ve ustalığın her çeşidini görmekmümkündür, Kapadokya'da... Brezilyalıların Aziz George, Gürcistanlıların Azize Nino, Ukraynalıların Aziz Yuannis Kiliseleri'nde dua etmek için Kapadokya Bölgesi'ne gelmeleri inanç turizmi açısından Bölge'nin önemini gösterir, dünyaya... Balonda nikah kıymak, Kızılçukur Vadisi'nde gün batımında, Ürgüp Üçgüzeller'de gün doğumunda fotoğraf çekmek dünyada başka bir bölgenin turistlere sunamayacağı güzelliklerdir. Bu topraklar, kuzeyden güneye, doğudan batıya insanlık aleminin ortak noktasıdır. Turizmin her çeşidini yaşama şansı bulduğunuz bölgede, mağara hotellerde konaklamak, yöresel yemekleri tatmak ve güler yüzlü insanlarla tanışmak ayrıcalıktır. Sonuç olarak; bu coğrafyada bize emanet edilen, tarihi ve kültürel mirasımızın getirmiş olduğu sorumluluk bilincini kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve bölge halkı olarak üzerimizde taşıyoruz. Bu nedenle, Kapadokya turizmini koruma-kullanma dengesi çerçevesinde daha iyi noktalara taşımak, ülke ve dünya turizminde hak ettiği yere getirebilmek için bütün kamu kuruluşları, özel sektör ve bölge halkıyla birlikte gayret sarf ediyoruz. Bu tanıtım eki vesilesi ile siz değerli halkımızı bölgemize davet ediyor, hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.