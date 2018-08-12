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’de ambalaj toplanıyor

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Yenimahalle’de ambalaj toplanıyor
YENIMAHALLE Belediyesi, "Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi" kapsamında ekipleriyle kapı kapı ambalaj atığı topluyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ambalaj atığı olan eve giden ekipler, mahalle mahalle dolaşarak atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Ambalaj atığını aldırmak isteyen vatandaşların belediyenin düzenlemiş olduğu ambalaj atığı toplama programını takip etmesi yeterli oluyor. 'nin her noktasına ulaşmak için çalışan ekipler, ambalaj atığı toplama programında mahalleleri günlere ayırarak atıkları vatandaşın kapısından alıyor.
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Yenimahalle’de ambalaj toplanıyor
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