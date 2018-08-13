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Başkan Baran’dan özel ziyaret

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Başkan Baran’dan özel ziyaret
Ato Başkanı Gürsel Baran, hafta sonu çalışmaları kapsamında Özel Büyük Kardelen ve 'ni ziyaret etti. Baran, zihinsel, bedensel engelli, otistik, Down sendromlu ve özel öğrenme güçlüğü çeken çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim hizmeti veren merkez hakkında bilgi aldı. Özel eğitim gerektiren çocukların mümkün olan en erken dönemde ihtiyaçlarına uygun yöntem ve araç gereçlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, "Özel eğitim dendiği zaman en temel ihtiyaç bireysel potansiyeli geliştirmek ve öğrenme yoluyla yeteneklerinin artırılmasıdır" dedi.
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Başkan Baran’dan özel ziyaret
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