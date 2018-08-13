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Biraz çığlık biraz kahkaha

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Biraz çığlık biraz kahkaha
Ankaralılar ?İncek'te İlişki ve İletişim eşliğinde, 'de bir ilk olan "Kahkaha ve "nu denedi. "Kahkaha ve Çığlık Meditasyonu"nu bulan İlişki ve iletişim Koçu Cansu Çelik, "Yaşımın genç olması, e yeni bir soluk getirme ihtiyacı hissettiriyor bana. Özellikle gençler için bakıldığında, kişisel gelişim çok sıkıcı, kapalı odalarda sempozyumlar şeklinde yapılan ve birilerinin onlara hayat enerjilerini nasıl değiştirmeleri gerektiğini empoze ettikleri bir sektör olarak gözüküyor" dedi. Kişisel gelişimin çok önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Bir insanın kendini tanıma yolculuğunu tamamlaması gerekiyor. Bunu tamamlanması için insanları teşvik etmeye, elimden geldiğince, kişisel gelişimi eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.
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Biraz çığlık biraz kahkaha
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