Kitabüs yollarda

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, atıl durumdaki bir otobüsü kütüphaneye dönüştürerek Kitabüs ismini verdikleri gezici kütüphanenin ilk durağı İmrendi Mahallesi oldu. Kitabüs'un ilk durağı Kahramankazan'ın İmrendi Mahallesi oldu. Mahalle merkezine gelen Kitabüs'e çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve gençler Kitabüs'te ve kurulan çadırlarda seçtikleri okuma fırsatı buldu. Çocuklar ayrıca gençlik meclisi üyeleri tarafından yapılan kek ve meyve suyu gibi ikramların da tadına baktı.

KITABÜS'Ü ÇOK SEVDIK

Kitabüs'ü çok sevdiklerini ifade eden Kahramankazanlı çocuklar, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Kitabüs ile kitap okuma alışkanlıklarını geliştireceklerini belirten çocuklar, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, "Kitabüs'te Türk ve dünya klasiklerinden oluşan yaklaşık 1500 kitap bulunuyor. Kitap ve kitap okuma alışkanlığı yavrularımızın gelişiminde büyük önem taşıyor. Kitabüs ile mahallelerimizde bu hizmeti çocuklarımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.