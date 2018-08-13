Tarlalarda domuz istilası

Beypazarı?
ilçesindeki 12 mahallede vatandaşlar, domuz sürülerinin tarlalarına ve ürünlerine zarar vermesi dolayısıyla şikayetçi olduklarını bildirdi. Beypazarı Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz
, köy gezileri kapsamında Kırbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, domuzların ilçeye bağlı Ova, Dikmen, Oymaağaç, Tacettin, Kapullu, Kırşeyhler, Gürsöğüt, Kargı, Yanlızçam, Mahmutlar, Kırbaş, Tahirler mahallelerindeki ekim alanlarına zarar verdiğini belirtti. Domuzların kamışlık, sazlık alan ve dere yataklarında yuvalandığını belirten yetkililer bölgede domuz sürülerinin arttığını dile getirdi.