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Yeniçeriler kötü başladı

1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında , deplasmanda ’a 1-0 mağlup oldu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Yeniçeriler kötü başladı
Geçtığımız sezon Spor 'den düşerek bu sezon 1. Lig'de mücadele eden başkent ekibi sezona mağlubiyetle başladı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 13. dakikada Melik Okutan kaydetti. Maça etkili başlayan taraf Osmanlıspor oldu. 12'nci dakikada gelişen Osmanlıspor atağında sol kanattan yapılan ortaya Sokol'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı. Bu atağın hemen ardından 13'üncü dakikada Mustafa topu Osmanlıspor ceza sahası içine taşıyarak Melih'e pas verdi. Melih düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı. Maçın 67'nci dakikasında Muhammed'in ortasında Bertan göğsüyle yumuşattığı topa rövaşata vurdu. Bertan'ın mükemmel vuruşunu Bolususpor kalecisi Gökhan güçlükle kurtardı. İkinci yarıdan da gol sesi çıkmayınca sezonun ilk maçında Osmanlıspor'u evinde 1-0 mağlup etti.
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Yeniçeriler kötü başladı
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