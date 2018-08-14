Atıcılıkta iki madalya

Avusturya
'da
organize edilen Avrupa Trap-Skeet Şampiyonası'nı Türkiye
iki madalyayla
tamamladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan
yapılan açıklamaya göre, Leobersdorf
kentinde düzenlenen şampiyonada
milliler, bir altın ve bir bronz
madalya kazandı. Trap genç erkekler
kategorisinde mücadele eden Murat İlbilgi
, finalde 38
puanla birinci
sırayı elde etti ve altın madalyayı
boynuna taktı. Trap karışık
takım kategorisinde ise milli
sporcular Oğuzhan Tüzün
ve Safiye Sarıtürk
, bronz madalya
elde etti.