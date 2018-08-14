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Atıcılıkta iki madalya

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Atıcılıkta iki madalya
'da organize edilen Avrupa Trap-Skeet Şampiyonası'nı Türkiye iki madalyayla tamamladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Leobersdorf kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Murat İlbilgi, finalde 38 puanla birinci sırayı elde etti ve altın madalyayı boynuna taktı. Trap karışık takım kategorisinde ise milli sporcular Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, elde etti.
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Atıcılıkta iki madalya
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