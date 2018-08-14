Darbe girişimine benzer bir saldırı

Ankara
'nın
iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "sanayicilerin döviz
satın almak için bankalara gitmemeleri" yönündeki çağrısına destek vererek kimsenin bireysel menfaatlerini ülke menfaatinin üstünde tutmaması gerektiğini ifade etti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Anadolu sermayesini dahil etmediğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanının mesajı gerekli yerlere ulaşmıştır. Milletimiz de bu çağrının gereğini yerine getirecektir." dedi. Türkiye
'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine benzer bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özdebir, bu noktada sanayicilere düşen görevin üretime, ihracata devam etmek olduğunu söyledi. Döviz kurundaki hareketliliğin ülke ekonomisine olası etkilerine değinen Özdebir, şu an Türkiye'nin fırtınalı bir dönem yaşadığını ancak bu havanın zamanla durulacağını dile getirdi. TÜRK MİLLETİ DİZ ÇÖKMEZ
ATO Başkanı Gürsel Baran da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırı karşısında iş alemine düşen görevin ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Bu ülke hepimizin. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız. Ekonomik istikrarın korunmasından hepimiz sorumluyuz" dedi. Türkiye'nin demokratikleşmek için geçirdiği önemli değişim döneminde üzerinde ekonomik baskı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çeken Baran, ekonomik ve siyasi istikrarın sadece bir kesimin değil, bütün toplumun meselesi olduğunu, herkesin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Baran, Türk milletinin hiçbir dönemde diz çökmediğini vurguladı.