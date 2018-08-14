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Sudenaz’ın hedefi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Sudenaz’ın hedefi milli takım
ENKA Spor Yüzme Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan ve yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılan Sudenaz Türker, bu güne kadar katıldığı yarışmalarda göstermiş olduğu başarı hocalarının taktirini kazandı. 5 yaşında yüzmeye başlayan ve çeşitli yarışmalarda bir çok madalyası bulunan Sudenaz'ın hedefi . Geçen yıl milli takım seçmelerini 0.05 saniye ile kaçıran Sudenaz Türker, günde 8 saat antreman yaparak, milli takıma girmeyi hedefliyor. Yüzmeye başladığından bu yana kendisini sürekli geliştirmek için çok çalıştığını belirten Sudenaz, "Tek hedefim var ve oda milli takıma girmek" diye konuştu. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 antrenmanda 6-8 saat arasında yüzdüğünü belirten Sudenaz Türker, "Hocalarım ve ailem bana çok destek veriyor ve buda beni motive ediyor" dedi.
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Sudenaz’ın hedefi milli takım
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