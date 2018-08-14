ENKA Spor Yüzme Kulübü'nün
lisanslı sporcusu
olan ve yıldızlar kategorisinde
yarışmalara katılan Sudenaz Türker
, bu
güne kadar katıldığı yarışmalarda
göstermiş olduğu
başarı hocalarının taktirini
kazandı. 5
yaşında yüzmeye
başlayan ve çeşitli yarışmalarda
bir çok madalyası
bulunan Sudenaz'ın
hedefi milli takım
. Geçen yıl milli
takım seçmelerini 0.05
saniye
ile kaçıran Sudenaz Türker
,
günde 8
saat antreman yaparak,
milli takıma girmeyi
hedefliyor. Yüzmeye başladığından
bu yana kendisini
sürekli geliştirmek
için çok çalıştığını
belirten Sudenaz
,
"Tek
hedefim var ve oda milli takıma
girmek" diye konuştu.
Sabah, öğlen ve akşam olmak
üzere günde 3
antrenmanda 6-8
saat arasında yüzdüğünü
belirten Sudenaz Türker
,
"Hocalarım ve ailem bana
çok destek veriyor ve buda
beni motive ediyor" dedi.