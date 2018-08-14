Toprak olmasın hayat olsun

Küçük
yaşlardan beri böbrek yetmezliği bulunan babasının diyaliz sürecine tanıklık eden 17 yaşındaki Kübra Gökdemir
'in organ nakli hayali gerçek oldu. 47 yaşındaki Selim Gökdemir böbrek yetmezliği nedeniyle 11 yıldır diyalize giriyor, nakil için sırada bekliyordu. Diyalize girmeye başladığında henüz 6 yaşında olan kızı Kübra ise 11 yıl boyunca o anların en yakın şahitlerinden birisi oldu. BÖBREK İÇİN DUA ETTİ
Kübra Gökdemir, yıllarca babasına uygun böbrek bulunması için dua etti. Eskişehir
'de organları bağışlanan hastadan alınan böbrek, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla Gökdemir'i hayata bağladı. Babasının yanında refakatçi olarak kaldığını dile getiren Kübra Gökdemir, "Ben o gün tek refakatçiydim. En küçük de ben olduğum için doktorlarımız ve hastane personeli benimle yakından ilgilendiler, yardımcı oldular. Diğer bekleyen hastalar için organlar toprak olacağına başka birine can olsun. Bizim gibi bekleyenler için çok güzel bir duygu. Onların da yaşamasını dilerim" dedi.