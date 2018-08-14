Uludere şehidine mevlit okutuldu

Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde PKK
'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Piyade Er Bayram Kavcı
için düzenlenen mevlit programına katıldı. 2016 yılında Ankara
'da Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Bayram Kavcı için düzenlenen mevlit programına katılan Başkan Ak'ı, şehit yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı. Uludere şehidi Bayram Kavcı'nın cenaze töreninde Kavcı Ailesi'nin attığı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Çorum
'dan vatana bir asker daha" sloganlarını hatırlatan Başkan Ak, "Milletimiz içerde ve dışarda gruplanan her türlü düşmana karşı dik durarak, fesat odaklarına gereken cevabı her fırsatta vermiştir. Biz millet olarak şehit anasıyız, şehit babasıyız, şehit kardeşiyiz. Vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Bayram Kavcı kardeşime ve tüm vatan şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın rahmeti üzerlerinde olsun" dedi.