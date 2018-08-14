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şehidine mevlit okutuldu

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Uludere şehidine mevlit okutuldu
Keçiören Belediye Başkanı , 'ın ilçesinde 'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Piyade Er için düzenlenen mevlit programına katıldı. 2016 yılında 'da Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Bayram Kavcı için düzenlenen mevlit programına katılan Başkan Ak'ı, şehit yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı. Uludere şehidi Bayram Kavcı'nın cenaze töreninde Kavcı Ailesi'nin attığı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "'dan vatana bir asker daha" sloganlarını hatırlatan Başkan Ak, "Milletimiz içerde ve dışarda gruplanan her türlü düşmana karşı dik durarak, fesat odaklarına gereken cevabı her fırsatta vermiştir. Biz millet olarak şehit anasıyız, şehit babasıyız, şehit kardeşiyiz. Vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Bayram Kavcı kardeşime ve tüm vatan şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın rahmeti üzerlerinde olsun" dedi.
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Uludere şehidine mevlit okutuldu
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