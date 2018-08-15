500 yıllık avm Suluhan Başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan ve 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, nikah şekercilerinden çiçekçilere kadar farklı alanlarda birçok esnafa ev sahipliği yapıyor

Giriş Tarihi: 15.8.2018