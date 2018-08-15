Ali Ersoy’a kütüphane

Altındağ
Belediyesi, bundan birkaç yıl önce gecekondularla kaplı olan Ali Ersoy
Mahallesi'ne yeni bir yatırım kazandırıyor. 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden kütüphane, bin 186 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. 2 katlı kütüphanenin zemin katında 3 okuma odası, 1 arşiv, teknik ve mekanik odalar mevcut. 1. katta ise yine 3 okuma odası, bir özel okuma odası ve yönetici odası bulunuyor. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Beşikkaya Mahallesi'ne yapılan halk kütüphanesinin ilgi görmesi üzerine, hızla nüfus alan ve büyüyen Ali Ersoy Mahallesi
'ne de bir kütüphane yaptıklarını söyledi.