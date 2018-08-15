Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ali Ersoy’a kütüphane

’a kütüphane

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Ali Ersoy’a kütüphane
Altındağ Belediyesi, bundan birkaç yıl önce gecekondularla kaplı olan Mahallesi'ne yeni bir yatırım kazandırıyor. 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden kütüphane, bin 186 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. 2 katlı kütüphanenin zemin katında 3 okuma odası, 1 arşiv, teknik ve mekanik odalar mevcut. 1. katta ise yine 3 okuma odası, bir özel okuma odası ve yönetici odası bulunuyor. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Beşikkaya Mahallesi'ne yapılan halk kütüphanesinin ilgi görmesi üzerine, hızla nüfus alan ve büyüyen Ali 'ne de bir kütüphane yaptıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Ersoy’a kütüphane
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN