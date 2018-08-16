Ankara’da mango festivali

Pakistan
'in Ankara
Büyükelçiliğince "Pakistan Mango Festivali" vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin
ve çok sayıda davetli katıldı. Programın ev sahibi Büyükelçi Qazi, Pakistanlıların mangoyu "meyvelerin kralı" olarak adlandırdığını belirttiği konuşmasında, "Pakistan dünyadaki en büyük beşinci mango üreticisi ve en büyük altıncı mango ihracatçısıdır. Biz Pakistanlılar için mango sadece bir meyve değildir ama aynı zamanda tarihimizin ve zengin kültürümüzün bütünleşik bir parçasıdır. Pakistan mangolarını Türk pazarına getirmek için gösterdiğimiz çabalar içinde şimdiye kadar 4 yıl boyunca bu Mango Festivali'ne ev sahipliği yaptık ve her seferinde bir öncekinden daha iyi oldu" değerlendirmelerinde bulundu. ÜNİVERSİTEDE TANIŞTIM
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, mango lezzetiyle Pakistan'da üniversite yıllarında tanıştığını ve uzun yıllar mango lezzetine hasret kaldığını belirterek, "Büyükelçiliğimizin başlatmış olduğu mango festivaliyle bu hayalimiz de gerçekleşmiş oldu ve aradan geçen uzun yıllar sonra mangoyla tekrar buluştuk" dedi. Türkiye
'nin ABD ile yaşadığı krize de değinen Ali Şahin, "İçinden geçtiğimiz süreçte birkaç günden bu yana Pakistan'dan gelen çok güçlü destekler var" ifadelerini kullandı.