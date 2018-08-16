Gagavuz öğrencilerinden Altındağ çıkarması

Altındağ
Belediyesi tarafından Gagavuzya'ya yapılan kültür merkezinin incelemesi esnasında, yanına gelen öğrencileri Altındağ'da ağırlama sözü veren Başkan Tiryaki, sözünü tuttu. Gagavuz öğrencileri Altındağ'da misafir eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki
, gençlerle tek tek ilgilendi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğrencilerle önce kısa bir süre sohbet etti. Başkan Veysel Tiryaki gençlere Altındağ Belediyesi
'nin Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ne yaptığı kültür merkezinden ve huzurevinden bahsetti.