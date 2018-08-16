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Gagavuz öğrencilerinden Altındağ çıkarması

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Gagavuz öğrencilerinden Altındağ çıkarması
Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya'ya yapılan kültür merkezinin incelemesi esnasında, yanına gelen öğrencileri Altındağ'da ağırlama sözü veren Başkan Tiryaki, sözünü tuttu. Gagavuz öğrencileri Altındağ'da misafir eden Altındağ Belediye Başkanı Dr. , gençlerle tek tek ilgilendi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğrencilerle önce kısa bir süre sohbet etti. Başkan Veysel Tiryaki gençlere 'nin Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'ne yaptığı kültür merkezinden ve huzurevinden bahsetti.
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Gagavuz öğrencilerinden Altındağ çıkarması
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