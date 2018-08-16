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Tatlı ve şekercilere çat kapı denetim

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Tatlı ve şekercilere çat kapı denetim
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 'ne bağlı tüm ekipler vatandaşların güvenli bir bayram geçirebilmesi için seferber oldu. İlçe genelinde bayram hazırlıkları devam ederken zabıta ekipleri de tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerini mercek altına aldı. Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, bazı iş yerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi iş yerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti.

TEK TEK BAKILDI
Denetimler, Öz Toptancılar Sitesi'nden başladı. Ekipler; şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezdi.
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Tatlı ve şekercilere çat kapı denetim
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