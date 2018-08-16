Tüccara can suyu

Ankara
İş Dünyası Örgütleri Platformu üyesi başkanlarla, Ankara Sanayi Odası
(ASO
) Meclis üyeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri Türkiye
ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
, Ankara Ticaret Odası
(ATO
) Başkanı Gürsel Baran
ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu iş dünyası örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ortak deklarasyon yayımlandı. İş dünyası, "Her zaman ve her koşulda millet ve devletimizin yanındayız" diyerek krize karşı tek yürek oldu "DÜKKÂNA GİRMİŞ BİR FİL"
Platform adına deklarasyonu okuyan Özdebir ABD'yi eleştirerek, "Zücaciye dükkânına girmiş bir fil dünya ticaretini mahvetmekte" diye konuştu. Özdebir, "Türkiye ekonomisi kırılgan bir dönemden geçiyor. Yaşamış olduğumuz gelişmeler küresel, ekonomik, ticari ve siyasi savaşların Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz yansımalarıdır. Aziz milletimizin vatan sevgisi, ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır" dedi. ÖZ KAYNAK VURGUSU
İş dünyasının döviz
borcunun olduğunu söyleyen Özdebir, "İş dünyası olarak dolar ve Euro borcumuz vardır. Ancak, piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu karşılıklar devletimizin güvencesi altındadır. Kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz zorunludur. Ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında tek çıkar yol budur" ifadelerini kullandı. Özdebir, ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu belirterek, "Bu işletmelerin sağlanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceği aşikârdır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Dövize olan iç talebin yüksekliği kurların yükselmesinde önemli nedenlerden biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borç
tur. Bu borcu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir" dedi. "MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ…"
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini itidalli davranmaya davet ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda milletimizin ve devletimizin yanındayız" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. "TAARRUZLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
"Ekonomik
cephede taarruzla karşı karşıyayız" diyen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam olduğu konusunda herkes hemfikir. İş ortaklarımız Almanya
ve İtalya
olmak üzere dünyanın dört bir yanından ülkemize destek açıklamaları geliyor. 15 Temmuz'da yapamadıklarını bugün dolar üzerinden yapmak istiyorlar" diye konuştu. HİZMET BİNASINI ERTELİYORUZ
Baran: Hazırladığımız yeni ATO hizmet binası projesini erteliyoruz. Bina yapmak için kullanacağımız kaynağı üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce 2 kez yaptığımız ve toplamda 2,5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli nefes kredisi örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacağız.