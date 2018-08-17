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’dan çocuklara bayram kutlaması

Onursal Başkanı , Kurban Bayramı öncesi ’nde kalan öksüz ve yetim çocuklar için renkli bir etkinlik düzenledi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
EMŞAD’dan çocuklara bayram kutlaması

EMNIYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği, 'nde yaşayan öksüz ve yetim çocuklar için Kurban Bayramı öncesi bir etkinlik düzenledi. Geleneksel hale gelen bu etkinlikte yüzlerce kimsesiz çocuk bir araya gelerek bir günlüğüne de olsa tüm sıkıntılarını unuttu. Bir restoranda düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde yemek yedi ve ardından çeşitli oyunlar oynadı. Yemeğin ardından Onursal Başkanı , çocuklara tek tek isimlerine özel hediyelerini verdi. Alkaya, bayramlarda ve diğer özel günlerde yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, onlar için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Yaşar Alkaya Kurban Bayramı'ndan sonra 400'e yakın çocuğa daha yemek vereceklerini vurguladı.

GALİP AYRILACAĞIZ
Keçiören'deki etkinliğe Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Nizami Gülşen, AK Parti Ankara Şehit Gazi Komisyon Başkanı Sümeyra Öztürk ve EMŞAD Genel Başkanı Gülşen Bal da katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yaşar Alkaya her daim Başkan 'ın yanında olacaklarını dile getirdi. Türkiye'yi 2023 hedeflerinden caydırmak için ABD'nin ekonomik savaş başlattığını vurgulayan Yaşar Alkaya "Amerika topla tüfekle yenemediği bu ülkeyi dolarla yenebileceğini zannediyor. Ancak Başkan Recap Tayyip Erdoğan önderliğinde biz bu savaştan da galip ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

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EMŞAD’dan çocuklara bayram kutlaması
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