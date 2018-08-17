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Final ’yla

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Final Ankara’yla
MUĞLA'NIN ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun gösterisiyle sona erdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin iş birliğiyle Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivalin son gününde, "Frida" adlı gösteri sahnelendi. Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait gösteri izleyenlerin beğenisi topladı. Meksikalı sanatçı 'nun, bir otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travmalar ve resim yapmaya yönelmesini konu olan gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, eski bakanlardan Ahmet Samsunlu ve Şinasi Altıner'in de aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.
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