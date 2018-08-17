Mutluluk altınpark’ta ölümsüzleşiyor

Bu özel günlerini farklı bir ortamda doğayla iç içe fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek isteyen çiftler için hazırlanan "Gelin Faytonu" da en çok ilgi gören çekimler arasında yer alıyor. Dikmen Vadisi başta olmak üzere Başkent'in birçok parkı çiftlerin fotoğraf çekimleri için adres olurken, Altınpark'ta da Ankara Büyükşehir Belediyesi "Faytonlu" çekim hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Altınpark'ın rengarenk çiçeklerle donatılmış Japon Bahçesi dahil yemyeşil ağaçlar arasında dış çekimlerini zenginleştiren çiftler, çocuklarına bırakacakları birbirinden güzel düğün hatırasına da kavuşmuş oluyor.

RANDEVUYLA ÇEKİM

Her türlü detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü faytonlu dış çekimler için öncelikli olarak çiftlerin, "444 06 27 - (2325)" numaralı hat aracılığıyla ANFA AŞ'den randevu alması gerekiyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süren bir hizmetten isteyen her gelin ve damat adayı yararlanabiliyor. Dış çekim için Altınpark'a gelen gelin ve damat, Ankara Evi'nin önünden golf aracıyla alınarak kendilerine özel olarak belirlenmiş iki ayrı durağa götürülüyor. İlk durak olarak belirlenen "Japon bahçesinde" birbirinden renkli çiçekler arasında yıllarca hatırasını taşıyacakları fotoğrafları çektiren çiftler, ikinci durak olarak "Taş ev gelin odasına" götürülüyor. Çekimlerden sonra çiftlere geleneksel Osmanlı şerbeti ikram edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna adına kahve fincanı takımı armağan ediliyor.