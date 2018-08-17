Yerli ilaç reçetelensin

Dövızdekı hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dolarlarınızı, Euronuzu TL'ye çevirin" çağrısının ardından Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşlar dövizlerini bozdurmaya başladı. Bu çağrıya sessiz kalmayan Ankara Eczacı Odası bir kampanya başlatarak doktorlara "Amerikan menşeli ilaçlar yerine varsa yerli eş değer ilaçlar reçetelensin" çağrısında bulundu. Ayrıca eczacılardan da hastalara varsa eğer yerli eş değer ilaç önermelerini istedi. Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Aslan, "Ülkemizde yer alan 20 global ilaç şirketinin 8 tanesi Amerikalılara ait. İlaç pazarının büyük kısmını ellerinde tutuyorlar. Hekimlerimiz, Türkiye'deki var olan yerli eş değer ilaçları reçete etsinler" ifadelerini kullandı.

FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER

eczacıların, hangi ilaçların Amerikan şirketlerine ait olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Aslan, "Türkiye'deki ilaç pazarı 7 milyar dolar, bunun 5 milyar doları ithal geliyor. Bu oran çok yüksek. Bu oranın yarı yarıya düşürülmesi lazım. Bakanlığımızda yerli ilaç sanayisini destekliyor. Patent koruması bitmiş olan ürünlerin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili bir takım yatırımlar söz konusu. Bunların artarak devam etmesi lazım. Global şirketler bu kur yüksekliğini fırsata çevirebilirler" dedi.