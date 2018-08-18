Baklavacıdan bezelye uyarısı

TÜRK mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan şerbetli tatlılar, geleneksel lezzetlerimizin öne çıktığı bayram dönemlerinde sofraların baş tacı oluyor. Yaklaşan Kurban Bayramı için açıklamalarda bulunan Erciyes Börek Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker, geleneksel lezzetlerin önemini vurgulayarak karşılıklı bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi, her zamanki gibi tatlılar ve börekler olduğunu belirtti. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da müşterilerin Erciyes Börek'e yoğun bir talebi olduğunu ve bu nedenle üretim hacminin büyüdüğünü belirten Serdar Eker, "Müşterilerimiz, kokusuna ve rengine bakarak iyi baklavayı ayırt edebilirler. Baklava, börek alırken bildiğiniz ve tanıdığınız yerlerden alışveriş yapın" dedi.

FEDAKARLIK YAPIYORUZ

Üretim kalitesinden emin olunmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını öneren Eker fıstığa ve diğer ham maddelere gelen zamlar nedeniyle tatlı sahtekarlıklarının da arttığını belirtti. Eker, "Bazı merdiven altı imalatçılar, ürettikleri baklavayı çok ucuza piyasaya sürüyor ve bu tür imalatçılar, mevzuatta buldukları boşlukları değerlendirerek üretim yapıyor. Fıstıklı denilen baklavanın içine fıstık gibi yeşil olan bezelye öğütülüp konuluyor. Bu açıkça vatandaşı kandırmaktır. Biz fıstığa yapılan zammı olduğu gibi tüketiciye minimum düzeyde yansıtarak karlılık konusunda fedakârlık yapıyoruz" dedi.

300 TON BAKLAVA

Bu bayramda Ankara'da 300 tondan fazla baklava ve börek satacaklarını belirten Eker; lezzet, hijyen, hizmet ve güçlü marka imajını bir araya getirebilen işletmelerin başarılı olabileceğine dikkat çekti.