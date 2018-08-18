Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İlk neşter Akay’a vuruldu

İlk neşter Akay’a vuruldu

Su taşkınlarının önüne geçmek isteyen Büyükşehir, 15 noktada yürüteceği altyapı çalışmalarına Akay alt geçidinden başladı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
İlk neşter Akay’a vuruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, başkentteki su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla ilk etapta belirlenen 15 noktada ve 32 kilometre uzunluğundaki altyapı yenileme çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Çalışmalar kapsamında ilk kazma Akay Kavşağı'nda vuruldu. Başkan Tuna, çalışmalarının başlamasının ardından üzerinde altyapı durum tespit çalışmalarını ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ile birlikte yerinde inceledi.

BAYRAMDA DA ÇALIŞILACAK
Atatürk Bulvarı'nın Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümde başlatılan çalışmaları denetleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Tuna, vatandaşlara en az rahatsızlığı verecek şekilde ve trafiğin en rahat olduğu bir dönemde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ekiplerin 7/24 esasına dayalı çalışma yürüteceklerini belirten Başkan Tuna, "Bölgede herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için elektrik, doğalgaz, telefon gibi hatların nereden geçtiği konusunda hassas ve ince bir çalışma yapılıyor. Öyle aksi bir durum çıkmazsa hızlı bir şekilde bayram süresince de çalışacağız" dedi. Çalışmalar kapsamında ayrıca bazı noktalarda kazısız şekilde robotlarla çalışılacağı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk neşter Akay’a vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN